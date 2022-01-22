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111年學測4/16

學測英文科考題 中部考生反映中等偏難

2022/1/22 12:17（1/22 12:29 更新）
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111學年度學科能力測驗22日進入第2天考試，上午第1節考英文，考試結束後，考生陸續步出考場。中央社記者郝雪卿攝 111年1月22日
111學年度學科能力測驗22日進入第2天考試，上午第1節考英文，考試結束後，考生陸續步出考場。中央社記者郝雪卿攝 111年1月22日
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）大學學測今天第1節考英文，台中一中程姓考生表示，今年的英文試題中等偏難，比歷屆英文試題稍難，如果理解及閱讀速度快，就能有更充裕的時間發揮英文寫作，取得較高分。

111學年度學測今天進入第2天，上午第1節考英文，程姓考生步出考場後指出，今年的英文試題比歷屆試題還難，尤其是單字部分，例如以前的第1大題一看就能寫出答案，但最後幾題需要透過刪去法來選出答案。

程姓考生表示，今年試題也有新題型出現，例如選長句及混合題，選長句部分要從上下語句去理解，但答對1題就有2分，可以掌握分數。閱讀測驗部分出現混合題，內容是有關奧運難民代表隊，他覺得難度比前3題閱讀測驗簡單。而在文意選填部分，文法有難度，要去判讀文意也比較難，要看完前後文才能作答。（編輯：郭諭儒）1110122

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