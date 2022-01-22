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111年學測
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111年學測5/16

學測英文翻譯寵物飼養入題 作文考理想公園樣貌

2022/1/22 11:40（1/22 11:57 更新）
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學測22日上午考英文，非選擇題部分，中譯英考寵物飼養議題。（圖取自Pixabay圖庫）
學測22日上午考英文，非選擇題部分，中譯英考寵物飼養議題。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者許秩維台北22日電）今天是學測第2天，上午考英文。非選擇題部分，中譯英考寵物飼養議題，英文作文則提供2張圖片，要考生說明心目中理想公園的樣貌與特色。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，上午考科為英文，大學入學考試中心也邀請試考生入闈協助審題。

非選擇題部分，中譯英考寵物飼養議題，要求考生將「飼養寵物並非一項短暫的人生體驗，而是一個對動物的終生承諾」、「在享受寵物所帶來的歡樂時，我們不該忽略要善盡照顧他們的責任」翻譯成正確、通順、達意的英文。

英文作文提供2張公園圖片，圖A有溜滑梯等兒童遊具，圖B以樹木、草地為主。題幹說明，不同的公園，可能樣貌不同，特色也不同。請考生以此為主題，依據2張圖片的內容寫英文作文，第1段描述圖A和圖B的公園各有何特色，第2段說明心目中理想公園的樣貌與特色，並解釋理由。

根據大考中心資料，試考生認為，中譯英不難，以高中所學的常用單字就能作答；作文以生活化的公園入題，第1段要求描述和比較不同類型的公園，第2段則必須發揮想像力，描述心目中的理想公園，考驗英語表達能力。（編輯：張芷瑄）1110122

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