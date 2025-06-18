高雄飯糰店夫婦今提告 控房東敲門闖入、破壞物品涉強制恐嚇

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（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄鼓山區一間日式飯糰店與房東間糾紛延燒，飯糰店夫婦今天在律師陪同下，到高雄地檢署控告房東涉犯強制、恐嚇、侵入住居及毀損等罪，盼透過司法遏止暴力行為並懇請檢方依法聲押房東。

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」張姓老闆娘與邵姓房東，4月18日因店面使用範圍等原因發生爭執，引起社會關注；事隔數日，邵女與張女5月6日疑因檢查店面電線、電壓等原因再發生爭執，由警方到場協助排解糾紛；雙方6月16日又因租賃問題再有爭執，事後邵女提告傷害，張女則提恐嚇等告訴。

飯糰店夫婦今天在委任律師陳頂新等人陪同下到高雄地檢署按鈴申告。陳頂新表示，夫婦原希望和平解決，也在房東逼迫下離開現居地，但房東反覆對夫婦有暴力犯罪行為，「我們雖低調，但不畏懼」，若沒有正式提告，可能會讓房東行為變本加厲，讓夫婦蒙受更大損害。

陳頂新指出，房東16日晚間突然敲擊夫婦房門，且大力撞開門闖入，並破壞房間物品，在夫婦報警要下樓去警察局過程中，房東還從後方大力推張女丈夫，害對方差點跌下樓梯。

陳頂新說，此案已從租賃方面的民事糾紛，上升為嚴重刑事犯罪行為，而邵女至少涉嫌觸犯強制、恐嚇、侵入住居及毀損等4罪，目前已將相關證據提供給檢方，懇請檢察官慎重考慮，盡速傳喚房東到案說明，並依法聲押房東，「台灣是有法律的國家，一對想專心做小本生意的夫婦，為何要蒙受惡劣房東暴力行為。」

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張姓老闆娘及其丈夫樋口先生受訪指出，16日晚間房東敲門後破門而入，他們感到很害怕，要到樓下時，房東還用力推他們，讓他們感受到生命危險，「台灣是有法律的地方」，法律應對房東做出制裁，希望未來不要再發生類似事件。

張女表示，為了安全考量，已經搬離並另尋他處居住，但因員工生計及新店面尚未準備好等因素，目前還是會回原址營業，並誠摯感謝事發後一路支持朋友們，日後到新店址會一樣努力，希望大家繼續支持。（編輯：陳仁華）1140618