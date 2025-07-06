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颱風丹娜絲來襲 農業部：嚴陣以待防複合災害

2025/7/6 16:31
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（中央社記者張雄風台北6日電）颱風丹娜絲持續沿著台灣海峽北上，農業部今天召開緊急應變小組工作會報，部長陳駿季要求嚴陣以待，全面部署各項防災應變措施，預防複合性災害發生，並主動關懷受災地區。

中央氣象署今天表示，中颱丹娜絲七級風暴風圈下午會接近西南部沿海和澎湖，晚間十級風暴風圈可能影響澎湖；澎湖今晚明晨防15級強陣風，雲嘉南沿海可能有12至13級強陣風；苗栗以南降雨愈晚愈明顯。

農業部發布新聞稿表示，農業部因應颱風今天召開緊急應變小組工作會報，部長陳駿季會中指出，近日蔬菜價格波動，要求農糧署密切掌握市場供需資訊，鑒於颱風來襲前預期心理，批發市場蔬菜交易量價上漲，應密切關注市場供需、調配供應市場。

陳駿季提到，目前雲林以南稻作採收已近尾聲，但中北部地區（如台中、苗栗、桃園）正值採收期，農糧署應密切關注及宣導颱風過後搶收作業，避免影響稻米品質與儲存；在果樹防災方面，針對中南部地區正值採收期的水果（如香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果、龍眼、葡萄等），應做好防災準備。

陳駿季表示，漁業署應持續加強漁業電台廣播，提醒海上作業漁船遠離颱風路徑或進港避風。對已停泊漁船，務必加強繫纜作業，避免漁船碰撞、傾斜。目前台南、高雄、屏東、澎湖已發布漁船上岸避風命令，應掌握在港漁船數與漁工（特別是外籍漁工）上岸安置人數。

在養殖漁業防護方面，陳駿季提醒，澎湖及沿海低窪地區養殖業者注意防範海水倒灌，並持續與地方政府及養殖團體保持密切聯繫；同時針對易積淹水區域預先排水並布設移動式抽水機，並與農田水利署協調抽水機具調度作業，做好橫向聯繫工作。

陳駿季並要求農村水保署持續掌握氣象情資與實際降雨情況，對於0403花蓮、0121嘉義地震及去年颱風後土石鬆動的「二次災害高風險區」，這些區域雨量警戒值已調降並啟動先期告警機制。

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林業保育署對於所管國家森林遊樂區、林業鐵路均已全數休園，陳駿季表示，應在關閉園區時，同時考量園區聯外道路的安全，避免遊客受困，並務必儲存至少2週糧食及飲用水。另外，農業金融署應隨時掌握氣象參數型保單指數達標情形，並立即主動對外公告相關資訊。

陳駿季說，此次颱風路徑特殊，颱風過後將持續掌握災害情資，並啟動災後復建、勘災與救助工作，以期降低農產業損失，並保障民生農產品供應無虞。（編輯：張雅淨）1140706

陳駿季
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