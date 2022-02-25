招聯會拍板 分發入學成績級距維持1%方案

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（中央社記者陳至中台北25日電）大學招聯會擬將111學年度分發入學管道的級距計算，改為「前0.1%」考生的平均分數，引發爭議。招聯會常務委員會今天經投票，決定仍維持「前1%」方案。

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，提出將學科能力測驗、分科測驗級距計算基準由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，藉此增加高分群的鑑別度。

上述提案引發爭議，包括台灣家長教育聯盟（台家盟）和全國家長團體聯盟（全家盟）都批評「前0.1%」會使每一級分的原始分數區間加大，且考試已即將到來，不宜臨時更改制度。國教行動聯盟（國教盟）則贊同「前0.1%」方案，認為可更好區分前段考生程度。

招聯會去年11月再度開會，確認111學年繁星和申請管道（採用學測成績）級距計算基準不變，分發入學管道（使用學測與分科測驗成績）則朝前0.1%計算級距的方向討論。

經過一番折衝，招聯會今天的常務委員會中，以投票確認111學年度維持現行「前1%」方案，不做變動。

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招聯會執行秘書王文俊解釋，當初會有「前0.1%」方案，是考慮分發入學只使用考試成績，應提高鑑別度以維持公平性。但後來常委會討論中，認為分發入學管道除了分科測驗，也有使用學測成績，各管道計算基準須一致，學測成績從15級分轉換為60級分，會有對應問題，「這個時間點已太匆促，不宜再做改變，增加考生心理上不確定感」。

王文俊表示，最後常委會決議今年維持以1%計算60級分方法，未來將展開級分精進、透過更多數據研究後，與社會溝通後再做調整，因此確定今年7月分發入學管道級分計算方式維持不變。（編輯：管中維）1110225