學測考生答題卷畫比薩斜塔哆啦A夢 遭扣1級分

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111學年度學測有378件考生違反答題卷作答規定的案件，以作答與答案無關的文字符號居多，例如有考生畫披薩、哆啦A夢等，依簡章規定，扣減該節成績1級分。中央社記者許秩維攝 111年2月22日

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（中央社記者許秩維台北22日電）大考中心考試委員會今天審議學測考生違規案，有考生在答題卷作答與答案無關的文字符號，例如畫披薩、比薩斜塔、哆啦A夢，依簡章規定，扣該節成績1級分。

大學入學考試中心考試委員會今天召開會議，審議111學年度學科能力測驗考生違規事宜，由大學入學考試中心主任周兆民主持。

根據大考中心資料顯示，111學年度學測共11萬6465人報考，並援例規劃大陸考場（包含東莞考場和華東考場），提供447名台商學校學生應考，大陸考場採取學測與英聽合併辦理，於學測第3天下午考完後舉行英聽測驗。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年學測除了增設隔離試場，提供居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生應試；另外，大考中心也於雙北、桃園、新竹等地區增設10個備援分區。

今年有378件考生違反答題卷作答規定的案件，以作答與答案無關的文字符號居多，例如有考生畫披薩、比薩斜塔、哆啦A夢，也有考生直白寫「我不知道」，依簡章規定，扣減該節成績1級分。

經考區提報的違規共853件，以未攜帶應試有效證件（396件）最多，依簡章規定，扣該節成績1級分；其次是考試開始鈴響後，考生攜帶的手機未完全關機（169件），依規定扣減該節成績3級分。

另外，英文科考試時，有監試人員發現某考生左顧右盼，經制止後仍再犯，因此提報違規，最後依違規處理辦法，扣減該節全部成績。（編輯：張雅淨）1110222