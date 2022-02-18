學習歷程上傳時間 全中教盼普高、技高分流

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（中央社記者陳至中台北18日電）全中教今天呼籲教育部安排學習歷程檔案上傳時間，應將普高、技高分流處理，兼顧學生學習權益及升學需求。教育部則重申111學年仍維持現行日程，但甄選系統會保留欄位，讓學生再上傳作品。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天在立法院中興大樓舉辦記者會，多名教育及文化委員會立委出席。他們指出108課綱及111學年度考招改革下，高中推動學習歷程，技術型高中（技高）的時程安排「不合理」和「不友善」。

全中教指出，111學年度普高、技高上傳中央資料庫的截止時間統一訂在4月26日，但四技二專統一入學測驗是在4月30日到5月1日，技高還被要求在4月25日到5月6日間舉辦高三畢業考試，導致學生蠟燭多頭燒。

另外，技高學生過往會為高三畢業成果展，盡全力完成優秀作品，是展現學習成效的黃金期，卻難以趕上學習歷程上傳截止時間。

全中教建議教育部將普高、技高分流，學習歷程上傳分兩階段，技高截止日改訂在四技二專甄選入學第一階段篩選結果公告日之後，或至少是統測成績公告後，讓學生有充足時間準備。

今天出席記者會的台灣民眾黨立委高虹安表示，教育部要求技高生在統測前2週，就要把學習歷程上傳完成；相較之下，普高學生考完學測後，還有幾週時間可以慢慢整理，完全「打臉」教育部宣誓要重視技職教育。

中國國民黨籍立委鄭正鈐表示，技職教育不該是「附屬」，普高時程安排相對合理、有節奏，技高的時間點卻充滿不合理。應考量技高生除基本學識外，更著重技能表現，需要有更充裕的時間才能展現成果，希望教育部能從善如流。

國民黨籍立委林奕華表示，制度可以滾動修正，但學生的升學只有一次，教育部應更有同理心，想想學生、家長的感受。

對此，教育部以文字回應重申，111學年度考招時程涉及招生作業風險控管等複雜因素，仍維持現行公告日程。四技二專甄選入學第二階段備審資料上傳系統會保留欄位，供考生自行上傳PDF檔案，和學習歷程一併提供技專審查。

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教育部也提到，當初敲定111學年度時程時，也考量若將學習歷程截止時間放在統測後，將牽動後續時程，導致大專開學必須延到9月中旬，家長及大學教授強烈建議應提前完成招生作業。

教育部重申，會持續邀請技高、大專及相關考招組織代表，通盤就技高生完整學習、技專選才等進行問題盤點、系統性思考，包括依高中課程類型分別設定提交學習歷程中央資料庫截止時間及其相關可行性配套等進行討論，並依111年度推動狀況，精進調整112學年度考招時程。（編輯：陳政偉）1110218