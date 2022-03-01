學測成績揭曉 全中教：考招新制別輕易放棄機會

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（中央社記者陳至中台北1日電）111學年度學科能力測驗成績今天揭曉，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）指出，今年適逢考招新制，建議考生即便成績不理想，仍要參與申請入學，不要輕易放棄機會。

111學年度學科能力測驗成績今天上午9時起開放網路或電話語音查詢，成績通知單於3月2日寄發，大考中心也同步公布各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，提供考生參考。

全中教每年都召集第一線教師評論學測試題，關注考招的變化，今天上午透過媒體群組提醒考生，除了關注個人學測成績，也要參考各項官方統計數據，包括大考中心公告的今年及往年的各科五標、1到4科組距累積人數，以及甄選入學網站上往年的各大學校系第一階段最低錄取級分，才能較好地推估落點。

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學測成績揭曉，幾家歡樂幾家愁，全中教建議，今年適逢考招新制變革，考生若覺得成績不理想，想拚7月的分科測驗（分發入學），也可一邊讀書、一邊先在申請入學第1階段選填6個志願。今年的第2階段是5月中旬才開始，可在3月底確定第1階段通過的校系是否符合自己的期待。

「千萬不要輕易放棄有可能有利的機會。」全中教也提到，今年學測首度分成數學A、數學B兩科，對頂尖大學的自然組、社會組商學院的落點估算，影響較大。從今天大考中心公布的5標來看，數學A的頂標、前標都較低。全中教近期將舉辦大學多元選才與高中適性升學研討會，相關資訊可參考全中教網站。（編輯：張芷瑄）1110301