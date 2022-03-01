康嘉慶6科滿級分 主動學習法幫爸媽診所改看診流程

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）明道中學高中部數理實驗班的康嘉慶，6科滿級分90級分，他透過大歷史素養導航選修課，善用主動學習法，成績慢慢進步，也應用於改善父母中醫診所的預約看診流程。

111學年度學科能力測驗成績今天揭曉，明道中學發布新聞稿表示，3年前多元選修課、組成SIG學生共學社群，開始引導學生找到自我優勢，知道目標與未來方向，今年學測成績放榜，4種組合60滿級分共有16人次。

其中，高中部的康嘉慶6科全考，都拿到15級分，獲得全滿90級分。校方指出，自國中部直升高中的康嘉慶，透過大歷史「素養導航」選修課，善用主動學習法，改變上課的學習態度，成績慢慢進步。

康嘉慶表示，大歷史選修課是個強度很強的課程，需要大量的課前閱讀、課中討論、課後作業，甚至透過課堂學會解決問題的方法，也應用在改善自己父母親中醫診所的預約看診流程。

他鼓勵學弟妹們，不是每個人都適合實驗班，進入實驗班前應該好好評估自己適不適合，不是一味追求更好的班級，找到自己的方法，選擇自己的道路，不要放棄。

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數理實驗班的楊詠安，國文、英語、數A、自然4科考取60滿級分，她說，自己國中學科基礎佳，希望善用此優勢以繁星計畫進入大學，在高一、高二把握每一個科目，完成每一份報告，並運用晚自習養成規律讀書的習慣，學測準備期間就能事半功倍。

明道中學副校長林雯琪表示，學校開立多元的高中選修課，同學們可選擇與未來相關的課程，也可選擇培養能力發展的素養課程，培養孩子們自主自律主動學習的態度，並學會應用在自己的生活中。（編輯：陳仁華）1110301