111年申請入學第1階段通過率8成3 創10年新高

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（中央社記者許秩維台北31日電）111學年度大學申請入學管道今天公告第1階段篩選結果，8萬1350人次報名，6萬7616人次通過篩選，通過篩選比率83.12%，創近10年新高。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公告111學年度大學申請入學管道第1階段篩選結果，並開放考生上網查詢篩選結果。

甄選委員會指出，今年申請入學提供5萬5810個名額，有8萬1350人次報名，比去年減少4072人次，6萬7616人次通過第1階段篩選；考生平均申請5.71個志願校系，比去年略提升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀的機會。

通過第1階段篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試的資格，各大學近日將寄發或公告甄試通知及相關資料給通過篩選的考生，考生須於大學規定日期前繳交甄試費用，並依簡章規定上傳或繳交相關證明或資料。

甄選委員會表示，為了讓考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，4月14日至20日每日上午9時至晚間9時，將開放測試系統供考生實作演練；甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁。（編輯：陳仁華）1110331