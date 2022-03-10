學測未簽名連帶影響分發 潘文忠：以極少化處理

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（中央社記者陳至中台北10日電）學測首度改為新式答題卷，5766件違規未在簽名欄簽名，遭扣1級分。考試分發入學也將採計學測成績，外界擔心一罪兩罰，教育部長潘文忠今天說，會以極少化處理，3月底前公布。

111學年度學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，根據大考中心統計，有5766件（卷次）未在簽名欄上簽名的違規，在2月22日大考中心召開的考試委員會中，確定將以扣該節1級分的方式處理。

由於111學年度起，分科測驗（前身為指考）不考國文、英文、數乙等科，部分校系在考試分發入學，也將採計學測部分科目成績。有教育團體質疑，未簽名違規的考生，恐被「一罪兩罰」。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠報告業務概況並備質詢，包括中國國民黨籍立委林奕華、萬美玲、民主進步黨籍立委張廖萬堅等人質詢時，都呼籲教育部重新討論，學測試卷是否一定要「簽名」，以及是否會有「一罪兩罰」的問題。

對此，潘文忠多次表示，現在相關單位已在討論，違規未簽名被扣1級分的考生，學測分數轉換使用於考試分發時，會以「極少化」的方式處理。

立委追問何時才會定案，潘文忠說，分科測驗簡章公布前一定會公布，預計3月底會有結果。

至於立委質疑「簽名」的政策造成考生困擾，也無法確保不會有槍手偽簽，潘文忠解釋，過去是由監試人員核對考生身分後，再請考生在名冊上簽名，容易影響考生的心情，因此111學年度才改成直接在答案卷上簽名。

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潘文忠表示，簽名本身帶有一定的法律責任，如果發生槍手代簽、偽造簽名等情況，「可不是扣1級分而已」。他認為簽名仍有一定效果，能阻止人們以身試法，但各界提出的意見，後續會請大考中心等相關單位討論。

大考中心主任周兆民日前表示，為宣導學測改為在答案卷上簽名的新制，除了於民國109年公布新式答題卷，109年和110年試辦考試答題卷也包含簽名欄，另外也多次發新聞稿，並舉辦78場簡報宣講，不斷提醒考生。（編輯：管中維）1110310