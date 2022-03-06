專家：學測成績佳或校系性向明確者 適合申請入學

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（中央社記者許秩維台北6日電）學測成績日前公布，升學輔導專家胡天爵今天表示，學測成績不錯或校系性向明確的學生，適合準備申請入學；選填志願時，可從個人、科系、學校等3方面考慮。

2022年大學暨技職校院多元入學博覽會昨、今天在台北、台中、高雄舉辦實體展，68所海內外學校、機構參展，不少大學祭出高額獎學金，向優秀學生招手，主辦單位今天邀請升學輔導專家胡天爵分享選填志願策略。

胡天爵提到，日前111學年學測成績公布後，很多學生不知該參加申請入學，還是準備7月的分科測驗，他建議學測成績不錯或校系性向明確的學生，適合準備申請入學；以熱門校系來看，社會組的考試分發管道名額比率會比自然組略高，因此學測沒考好的社會組考生可考慮拚分科測驗。

選填志願時，胡天爵認為可從個人、科系、學校等3方面考慮，例如個人興趣、優勢學科、親友期望、師資設備、社會評價、畢業出路等；有些學生會想選校不選系，先入學再轉系，但冷門系要轉熱門系很困難，可能有名額、成績等限制，要有轉系不成的心理準備。

胡天爵指出，觀察近幾年申請入學管道資料，約8成報名考生可通過第1階段篩選，通過篩選的志願校系數不到3個，因此建議考生最好填滿6志願校系，並以前2年的校系篩選標準和自己的學測成績比較後，再填寫志願校系。

當考生今年學測成績不低於該校系109或110學年的篩選標準時，胡天爵建議可填3至6個安全志願；如有1科低於109或110學年的篩選標準2分內，可填2個以內的機會校系；如有2科成績低於109或110學年的篩選標準1分以上或有3科各低1分時，可填2個以內的夢幻校系。（編輯：李亨山）1110306