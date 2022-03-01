學測拚個人申請 商管科系數學採計分流

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（中央社記者陳至中台北1日電）111學年度學測成績今天揭曉，考生備戰個人申請，樂學網分析，今年因分成數學A、數學B，一類組商管校系採計也「分流」，台大、政大商管系估降1級分，其他學校則估增2級分。

樂學網總經理張財銘表示，今年（以下所稱今年都指111學年度）是新型學測首屆，將數學科拆分為數A、數B，其中數A今年被視為「地獄級」難度，數B則相對較容易。

樂學網指出，台灣大學、政治大學的商管學系採計數A為主，今年數A沒考好，恐會失去這些學校的「參賽權」。和110學年度相比，預估會降1級分左右，例如台大財金系去年申請第1階段須40級分（4科），今年有望降到39級分。

除了台大、政大，其他學校的商管科系多數採計數B，樂學網預估這類校系，申請第1階段分數會較去年增加2級分。

往年學測數學科較難時，容易出現自然組學生跨考社會組的商管校系，不過張財銘分析，對自然組的頂尖校系來說，預估申請1階分數大致和去年相同，數A高分群應不至於搶進商科。

樂學網建議考生在選擇申請入學志願時，要先想清楚自己要的是什麼。如果不排斥參加7月的分科測驗，申請可挑3夢幻、3正常校系；如果想在申請就上榜，則可挑2夢幻、2正常、2保守校系。（編輯：張雅淨）1110301