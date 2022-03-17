學測未簽名影響分發 大考中心：參考指考扣分比例

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（中央社記者陳至中台北17日電）學測今年首度改為新式答題卷，有5766卷次違規未簽名，遭扣1級分。分發入學也將採計學測成績，教育部承諾會以「極少化」處理，大考中心表示，會參考指考的扣分比例來處理。

111學年度學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，根據大考中心統計，有5766件（卷次）未在簽名欄上簽名的違規，在2月22日大考中心召開的考試委員會中，確定將以扣該節1級分的方式處理。

由於111學年度起，分科測驗（前身為指考）不考國文、英文、數乙等科，部分校系在考試分發入學，也將採計學測部分科目成績。部分教育團體質疑，未簽名違規的考生，恐被「一罪兩罰」。

對此，教育部長潘文忠多次在公開場合表示，學測未簽名用於分發入學的處置，會朝「極少化」處理。

大考中心主任周兆民今天晚間接受中央社電訪證實，經上週討論，原則上會依照過去指定科目考試（分科測驗前身）的扣分比例來思考。

周兆民進一步解釋，指考是由監試人員查驗證件，再一一讓考生簽名，違反此規定是扣該科2分，也就是2%的成績。換算成分科測驗的60級分，則是1.2級分，因級分不會有小數點，以4捨5入原則，目前朝向扣1級分處理。

周兆民表示，上述原則還未定案，預計下週經大考中心內部會議確認、完善行政程序後對外公布。他也提到，大考中心本就預計3月底要公布分科測驗簡章，與扣分相關的違規處理辦法，將在簡章中明定。

中國國民黨籍立委林奕華今天稍晚發出新聞稿質疑，大考中心日前只公布5766「卷次」未簽名違規，占總卷次0.84%，是在玩文字遊戲，刻意淡化問題的嚴重性。她透露，至少1科未簽名的考生「人數」為4679人，以總考生11.6萬人估算，將近4%，遠高於大考中心公布的0.84%。

周兆民接受中央社電訪時，證實4679人數正確，但他認為，比較重要統計方式應是「卷次」，畢竟是一卷一卷在收，學測6科7節共收到68.8萬卷次。

今天稍早在立法院教育及文化委員會，朝野多名立委質詢時，紛紛為考生請命，希望未簽名能從輕處置。林奕華認為大考中心事前宣導不足，首屆變革讓考生心情緊張難以反應，才會忘了簽名，因此多數違規考生都是只有一科未簽。民主進步黨籍立委張廖萬堅也呼籲相關單位，在決定學測成績用於分發入學時，能謹慎處理。

對此，潘文忠在答詢時解釋，違規扣分是考試成績的一部分，成績用於不同的管道時，便應如實反映，否則對其他考生有失公平。

潘文忠也多次解釋，111學年度學測會改成讓學生自行在答題卷簽名，因過去作法是讓監試人員核對身分後請考生一一在名冊上簽名，常被反映會打擾學生的應試情緒。（編輯：謝雅竹）1110317