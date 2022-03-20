學測考生減少名額增 國立大學錄取率有望首破4成

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111學年度學測成績共11萬6465人報考，「大學問」網站資料顯示，今年考生錄取國立大學的比率有機會首度突破4成。圖為學測考生戴口罩應試。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北20日電）111學年度學測成績日前公布，共11萬6465人報考，「大學問」網站資料顯示，今年學測考生減少且國立大學名額增加，考生錄取國立大學的比率有機會首度突破4成。

111學年度學科能力測驗成績已於3月1日成績公布，由於數A超難，頂標和滿級分人數都比過去10年的學測數學低，加上數A首次施測，許多大學校系的學測採計科目組合並無歷史資料可參考，讓許多考生焦慮不已。

「大學問」發布新聞資料指出，考生不需太悲觀，今年學測考生比去年少1萬2141人，以學測成績就可申請的大學、科大、軍校、警大等名額比去年增707名，招生總名額約12.9萬名，多於學測考生人數11.6萬名，估算錄取率可達111%，比去年提高11個百分點。

觀察各大學核定招生名額，「大學問」表示，今年台大、清大、陽明交大、成大等頂尖大學及中字輩國立大學的名額都增加，總計增加544名；這些新增名額多半在資通訊相關科系，主要是為配合國家資通訊產業發展，因此資訊、工程學群的考生錄取頂大或中字輩大學的機會比去年還多。

「大學問」提到，在少子女化效應下，加上今年國立大學招生名額增加，預估學測考生的國立大學錄取率有機會首度突破4成，甚至可達到4成4，因此今年學測考生考上包括軍校、警大等國立大學的機會比往年還高。（編輯：方沛清）1110320