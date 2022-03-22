大學繁星推薦放榜 上午9時開放網路查詢

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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，今天上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

根據111學年度繁星推薦招生簡章規定，參加繁星推薦的考生，在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，各校系也可自訂學測科目或英聽成績作為檢定標準。

繁星推薦管道共分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選委員會將於今天上午9時起公告第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站查詢；分發錄取生即取得該校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名大學「申請入學」管道及「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

甄選委員會也會於今天上午9時公告第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學將於6月6日前公告錄取名單，並將結果（含成績複查）上傳至甄選會，甄選會於6月8日公告最終錄取名單。（編輯：郭諭儒）1110322