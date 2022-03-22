更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報3/22
首頁 / 生活

大學繁星推薦放榜 25校招滿、78系無人錄取

2022/3/22 09:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有919個缺額，雖有25校招滿無缺額，但也有78系無人錄取。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取1萬5034名一般生，錄取率61.81%；各學群中，以第2類（理、工）、第5類學群（美術）錄取率100%最高，第4類學群（音樂）和不分學群皆無人錄取，錄取率掛零。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學甄選入學委員會指出，111學年度繁星推薦第1類至第7類學群僅1校系（政治大學政治系）增額錄取1人，缺額共919個，僅25校招滿無缺額，78系無人錄取，台灣大學、成功大學等頂尖大學也出現少數缺額。

甄選入學委員會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名111學年度大學申請入學或科技校院日間部四年制申請入學；錄取生如欲放棄入學資格，應於3月22日至24日期間至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業。（編輯：陳仁華）1110322

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族