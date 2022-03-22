大學繁星推薦放榜 25校招滿、78系無人錄取

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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有919個缺額，雖有25校招滿無缺額，但也有78系無人錄取。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取1萬5034名一般生，錄取率61.81%；各學群中，以第2類（理、工）、第5類學群（美術）錄取率100%最高，第4類學群（音樂）和不分學群皆無人錄取，錄取率掛零。

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大學甄選入學委員會指出，111學年度繁星推薦第1類至第7類學群僅1校系（政治大學政治系）增額錄取1人，缺額共919個，僅25校招滿無缺額，78系無人錄取，台灣大學、成功大學等頂尖大學也出現少數缺額。

甄選入學委員會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名111學年度大學申請入學或科技校院日間部四年制申請入學；錄取生如欲放棄入學資格，應於3月22日至24日期間至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業。（編輯：陳仁華）1110322