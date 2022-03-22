學測數A超難 台大繁星推薦7系共15缺額創新高

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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣大學今天公告繁星推薦第1至7類學群錄取結果，7系共出現15個缺額，創歷年新高，推估是因學測數A難且頂標人數減少，導致能達到學系檢定標準的人也變少。

大學甄選入學委員會發布新聞稿，公告111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群第1階段篩選結果，第1類至第7類學群合計錄取1萬5034名一般生，錄取率61.81%，缺額919個。

台灣大學註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大繁星推薦第1至第7類學群共360個名額，錄取345人，7系合計出現15個缺額，缺額學系及缺額數創歷年新高；台大繁星推薦錄取生中，在校成績排名最低落在前20%，而靜心高中、大興高中則首次有學生錄取台大。

李宏森分析，今年學測數A難度高，達頂標考生僅1.1萬人，比去年學測數學頂標1.6萬人大幅減少，台大繁星推薦出現缺額的學系包括土木系等6系都是要求數A頂標，而動科系雖設定數A前標，但自然要求頂標，今年自然頂標人數也比去年減少，這幾系都是由於報名人數較少，因此出現缺額。

另外，台大繁星推薦醫學系提供12個名額，24人次通過篩選，通過篩選考生最低落在學測4科合計57級分，是歷年最低；台大繁星推薦牙醫系提供2個名額，4人通過篩選，通過篩選考生最低落在學測4科合計56級分。

李宏森提到，經由繁星推薦錄取台大的考生，在大學3大招生管道中，表現相對優異，校方也鼓勵各系在繁星推薦就能先招收優秀學生；但學測題目難易度會影響考生成績，加上各系設定學測的檢定標準在前一年已設定，當學測題目較難，就會導致能報名的繁星人數變少。（編輯：管中維）1110322