分發入學級距維持1%方案 台大發聲明表失望遺憾

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（中央社記者陳至中台北26日電）大學招聯會25日召開常務委員會，經過約3小時的辯論，最終決議分發入學的級距計算仍維持「前1%」方案。台灣大學今天中午發出聲明，對招聯會決議「深表失望與遺憾。」

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，提出將學科能力測驗、分科測驗級距計算基準由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，藉此增加高分群的鑑別度，有利專才培育。

上述方案曾由國教行動聯盟（國教盟）和台大電資學院院長張耀文一同召開記者會提出。他們主要認為「前0.1%」方案，可更好地鑑別前段考生程度。但包括台灣家長教育聯盟（台家盟）和全國家長團體聯盟（全家盟）則擔心，會使絕大多數考生級分降低，且接近頂尖考生，也會被排除於滿級分之外，成為最大受害者。

招聯會今年2月25日召開常務委員會，共有13所大學代表出席，經過3小時辯論，最終以3票對10票，否決了「前0.1%」方案，決議111學年度仍維持「前1%」的舊制。

管中閔昨天結束會議後，在個人臉書發文：「2022.2.25感到失望、遺憾與可悲」，雖未言明是指招聯會的決議，但知情人士指出，管中閔在會中舌戰群儒，最終仍在表決中敗北，感到相當失望。

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台灣大學今天中午由校方向媒體發出一則聲明，認為「前1%」方案將使分科考試鑑別度大幅降低，對108課綱實施後，首屆參與分科測驗考生的權益傷害甚鉅，使大考的公平公正受到質疑，「國立台灣大學深表失望與遺憾。」

台大聲明表示，長期以來致力維護多元入學精神，同步維護大學申請入學與考試分發考生的權益，堅持招生的公平、公正與公開之原則不變，未來也將繼續努力，善盡大學社會責任，並為所有108課綱第1屆考生加油打氣。（編輯：陳政偉）1110226