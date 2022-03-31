四技申請入學1階篩選 通過率4成6創3年新低

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（中央社記者許秩維台北31日電）111學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生今天公告第1階段篩選結果，今年提供8031個名額，5萬519人次通過篩選，通過率46.1%，是近3年新低。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿，公告111學年度四技申請入學第1階段篩選結果，今年有64校、581個系（組）與學程參與招生，提供8031個名額，5萬519人次通過篩選，通過率46.1%，考生通過篩選後，仍須參加第2階段複試。

第2階段複試通知及面試等相關資料，將於5月4日前由各招生科技校院寄發或於該校網站公告；第2階段複試的「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」繳交，一律採電子化方式作業，自5月5日上午10時開放上傳至各校規定截止日。

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技專招聯會表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，申請生如因疫情列管而無法參加面試、筆試、實作，或有技專校系停課且無備援試場可辦理面試、筆試、實作時，可啟動應變機制，只採計學測成績及學習歷程備審資料審查成績，並以外加名額錄取。

技專招聯會也提醒申請生，要特別注意辦理面試（實作）校系（組）、學程所訂的防疫規範、複試辦理時間及注意事項；申請生若為COVID-19確診病例，或被列管為居家檢疫、居家隔離者，須主動向聯合會申請適用應變機制，以維護自身權益。（編輯：管中維）1110331