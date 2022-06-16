指揮中心：全台染疫收治高峰已過 中南部仍在疫情高原期

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全台過去一個月專責病房收治人數趨勢走緩，其中台北區下降幅度最明顯，但中南部仍在疫情高原期。圖為高雄市立大同醫院急診室外，有民眾提著大包小包的衣物等行李進入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，過去一個月專責病房收治人數趨勢走緩，全台染疫收治已從最高峰7588人下降至今天6626人，其中台北區下降幅度最明顯，但中南部仍在疫情高原期。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續3天新增個案皆為6萬多例，羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，國內疫情趨勢與上週每日平均新增8萬多例相比，個案數明顯減少，希望下降趨勢能維持下去。

據統計，自5月18日至6月16日專責病房收治人數趨勢，全國加總最高峰落在6月7日7588人，此後收治人數就開始下降，今天只剩下6626人收治，研判收治高峰已過了，最明顯下降的是台北區（包含台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣及金門縣），從5月24日3563人降至2088人，收治數一路下降，中南部仍在高原期，未來變化仍待觀察一至兩週。

（指揮中心提供）

國內COVID-19疫情未歇，台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天說，近期呈現緩降坡趨勢，確診病例數都在6萬左右，預計7月可能緩降到1、2萬或幾千病例，即將平地階段，但仍會有死亡或確診。

對此，羅一鈞表示，預估高原期過後，未來每週疫情會持續下降，中南部疫情正要準備脫離高原期，希望下週可以看到明顯降幅，7月疫情預測如何，與民眾持續落實防疫措施有關，擔憂人流回升會導致群聚、互相感染，無法明確推估7月美日新增個案是否降至萬例下，呼籲民眾持續配合防疫。

據統計，昨天共開8726人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共7035份、默沙東「莫納皮拉韋」1691人份，今年以來累計開立約23萬0082人，包括共18萬5736人倍拉維及4萬4346人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬4451床、空床7173床、空床率49.6%，其中台北區53.5%、北區58.5%、中區43.5%、南區34.4％、高屏區51.5%、東區54.7%；53家集中檢疫所共8131床、空床數4672床、空床率57.5%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2163床、空床率47.7%。（編輯：卞金峰）1110616