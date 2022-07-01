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桃園Novavax疫苗接種 預計7/11雙軌制進行

2022/7/1 18:01
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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天表示，預計在7月11日開設社區接種站，並搭配13區衛生所的疫苗門診，提供Novavax疫苗接種；針對6個月至5歲嬰幼兒接種疫苗，預計在7月以雙軌制方式進行。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑昨天抵台，指揮中心規劃提供18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打。

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鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，市府預計在7月11日開設社區接種站，以及搭配13區衛生所的疫苗門診，以雙軌制提供Novavax疫苗接種。

針對6個月至5歲嬰幼兒開放接種2劑莫德納疫苗，鄭文燦表示，這部分桃園約有10萬人，將採取入校及入園接種，並搭配151間合約醫療院所的疫苗門診，以雙軌制來進行；目前疫苗到貨數量還不確定，但原則上會在7月安排接種。（編輯：張銘坤）1110701

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