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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗5/300

對抗Omicron 數據顯示Novavax疫苗有效

2021/12/23 16:19（12/23 18:10 更新）
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22日公布的早期數據顯示，美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）所生產的疫苗可針對Omicron變異株產生免疫反應。（路透社）
22日公布的早期數據顯示，美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）所生產的疫苗可針對Omicron變異株產生免疫反應。（路透社）
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（中央社馬里蘭州蓋瑟斯堡22日綜合外電報導）今天公布的早期數據顯示，美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）所生產的疫苗可針對Omicron變異株產生免疫反應，這表明Novavax現有的疫苗可以幫助對抗Omicron。

歐洲聯盟和世界衛生組織本週授權緊急使用Novavax蛋白疫苗以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），此疫苗為接種兩劑的形式。包括印尼和菲律賓在內的國家先前都已批准Novavax疫苗，但美國沒有批准。

Novavax表示，接種Novavax疫苗額外追加劑可以進一步增強免疫反應，對抗Omicron。這些數據來自Novavax正在進行的有關疫苗對青少年的效果以及作為追加劑的有效性研究。

包括輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）在內的其他COVID-19疫苗製造公司早期數據顯示，追加劑也會增加對Omicron的免疫反應。在所有情況下，接種額外追加劑的人抵抗力較強。

Novavax正在開發一種針對Omicron的新疫苗，公司今天表示，預計將在2022年1月開始生產。

Novavax將在2022年1月開始向歐盟27個成員國運送疫苗，這是公司供應高達2億劑疫苗協議的一部分。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1101223

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