疫苗護照更新 iOS 15.4可一鍵加入錢包與健康App

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「數位新冠病毒健康證明」系統24日完成更新，民眾使用蘋果或安卓系統的手機、平板申辦，可一鍵快速儲存。（指揮中心提供）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）「數位新冠病毒健康證明」系統今天完成更新，不限iOS 15.4的iPhone使用者都可以透過3步驟加入「錢包」App，iOS 15.4用戶還可以一鍵同時加入「錢包」與「健康」App，更方便隨身保存與檢視疫苗證明。

首先連上「數位新冠病毒健康證明」申請頁面，本國人須輸入身分證號、健保卡號、戶號或護照號碼二選一，執行身分驗證。

接下來勾選要申請「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，並填寫出生年月日；如果填寫電子郵件地址，數位證明會同步寄送到信箱。

以「疫苗接種數位證明」為例，點擊「申請」按鈕後，iPhone用戶可選擇加入「錢包」與「健康」App，之後在「錢包」App會出現疫苗卡，在「健康」App也會顯示疫苗接種紀錄。

除了蘋果公司之外，中央流行疫情指揮中心也與Google合作，民眾使用手機或平板電腦申辦「數位新冠病毒健康證明」時，系統頁面增加Google COVID-19（2019冠狀病毒疾病）資訊卡的一鍵加入功能。（編輯：趙蔚蘭）1110324

（圖取自facebook.com/mohw.gov.tw）