Novavax疫苗將抵台 食藥署正審查EUA

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北24日電）指揮中心指揮官陳時中今天透露，將有200多萬劑Novavax疫苗來台，食藥署正在檢查緊急使用授權（EUA）的技術性資料，到貨時間未定，大概不會一次全數抵台。

陳時中上午在立法院社會福利及衛生環境委員會「精神衛生法」修法公聽會前，接受媒體訪問透露，有一批諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗來台，現在正在談，總數是200多萬劑。

陳時中在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上說明，現在衛生福利部食品藥物管理署已在檢查Novavax疫苗緊急使用授權（EUA）的技術性資料。

陳時中說，Novavax疫苗抵台的時間尚未確定，且大概不會一次全數抵台。至於未來開放施打的對象為何，他表示，會經過專家討論並給出建議，再對外報告。

但目前疫苗接種速度趨緩，媒體詢問Novavax疫苗抵台後，是否可能因打氣不佳而浪費。陳時中強調，過去疫苗不夠，現在疫苗一定會有剩，指揮中心要提供多樣疫苗給多重需要的人。

Novavax與國產高端疫苗皆屬次單位蛋白質疫苗，陳時中說，次單位蛋白質疫苗對易過敏者看起來效果不錯，不良反應程度較低，有民眾想打，卻介意高端疫苗尚未獲世界衛生組織（WHO）認證，這些人可能會殷殷期待Novavax疫苗。

指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種5萬2097劑，涵蓋率第1劑83.3%，第2劑78.1%，基礎加強劑0.8%，追加劑48.8%。

另1922疫苗預約平台第28期提供76萬劑疫苗，自昨天上午10時開放預約，目前已預約11.6萬劑，預計明天中午12時截止，3月28日至4月3日施打。陳時中再次呼籲，沒打疫苗者請盡快來打。（編輯：管中維）1110324