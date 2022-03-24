雲林文昌國小生重疊確診者足跡 預防性停課一天

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雲林縣文昌國小有學生與COVID-19確診者足跡重疊，校方宣布24日預防性停課1天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣文昌國小昨天深夜公告，有學生與COVID-19確診者足跡重疊，學校今天預防性停課1天，明天是否復課，待PCR採檢出爐再決定。

雲林縣教育處長邱孝文指出，從21日至今累計有水燦林、下崙、飛沙、崙背、廣興、華南、仁和、大埤、中溪和文昌等國小預防性停課，目前下崙等7校已經恢復上課，水燦林、崙背國小和文昌國小今天預防性停課。

文昌國小昨天深夜在臉書（Facebook）公告，因接獲衛生局通知，校內1名學生與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊，校方決定採取高規格防疫措施，今天預防性停課1天，進行校園清消。

文昌國小指出，25日是否復課，將由PCR採檢結果決定，最晚會在今天下午6時前公告於學校網頁、臉書粉專，若有問題也可撥打學校電話查詢。

雲林縣西螺農工進修部有名學生因同住家人感染COVID-19，學生日前被匡列居家隔離，昨天PCR二採陰轉陽，西螺農工晚間宣布進修部從昨天起至30日預防性停課，改為線上教學，受影響的學生共有71人。（編輯：張芷瑄）1110324