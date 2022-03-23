與確診者足跡重疊 雲林崙背、中溪國小預防性停課

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）因有學校師生與COVID-19確診者足跡重疊，雲林縣崙背國小和中溪國小今天公告預防性停課，校園完成清消，明天是否復課，將視PCR檢驗結果而訂。

雲林縣府教育處長邱孝文接受媒體聯訪時說，縣內大埤、仁和等5校的師生與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者有足跡重疊，所以學校昨天預防性停課1天，學校已完成校園清消並安排師生快篩，採檢結果為陰性，其中4校已復課。

邱孝文指出，崙背國小前天通報有名教師的家人確診而被匡列居家隔離，全校師生昨天採檢後為陰性，原訂今天復課，不過昨晚又有1名居家隔離教師足跡曾與COVID-19確診者重疊，因此今天再停課1天。

中溪國小今天對外公告，有學生日前與家人到外縣市旅遊，其足跡與COVID-19確診者足跡重疊，現已居家隔離，學校決定啟動高規格防疫措施，今天也實施預防性停課；校方強調，學校並無COVID-19確診者，足跡重疊者中午放學後已離校，並完成請假手續，學校也立即進行清消作業。

中溪國小表示，停課期間的課程將由任課老師進行後續補課或線上授課，停課不停學，適逢月考期間，未完成的考試，將擇期舉行，學校會另作通知。（編輯：謝雅竹）1110323