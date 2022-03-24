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高雄職場群聚增13本土 某高中生確診同班師生42人陰性[影]

2022/3/24 11:42（3/24 12:07 更新）
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高雄24日新增13例本土個案，職場群聚共11人染疫另含2同住家人，全案感染源待疫調釐清。（高雄市政府提供）
高雄24日新增13例本土個案，職場群聚共11人染疫另含2同住家人，全案感染源待疫調釐清。（高雄市政府提供）
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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄24日電）高雄市長陳其邁今天宣布，高雄新增13例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，指標個案（案22394）是一名40多歲女性，診所就醫快篩陰性，PCR結果確診，CT值23.3，匡列職場接觸者10人染疫，接觸者另有2同住家人也確診。感染源待疫調釐清。

陳其邁表示，昨天一名40多歲個案22394確診後，市府衛生局立刻匡列個案家人及職場接觸者，共10人檢出陽性，而職場接觸者的兩名家人也確診，職場群聚案確診共13例。

他說，職場接觸者的兩名家人，其中一人是某校高中生，這名高中生的同班同學33人及教師9人，截至目前篩檢都陰性。（編輯：李明宗）1110324

高雄市長24日新增13例本土病例，陳其邁（中）說明全案為職場群聚。中央社記者曾以寧攝 111年3月24日
高雄市長24日新增13例本土病例，陳其邁（中）說明全案為職場群聚。中央社記者曾以寧攝 111年3月24日
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