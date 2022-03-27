台東20多歲女確診擴大採檢增3陽性 初鹿快篩站啟動

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台東縣26日深夜新增一例COVID-19確診個案，衛生局緊急匡列密切接觸11人並徹夜採檢，再檢出3人陽性；環保局消毒防疫大隊27日上午針對相關足跡完成消毒。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月27日

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東縣昨天深夜新增1例COVID-19確診，衛生局緊急匡列密切接觸11人並徹夜採檢，再檢出3人陽性；今天中午在初鹿國小側門前開設快篩站，下午將召開記者會說明最新疫調狀況。

台東縣衛生局表示，昨天深夜接獲通報，指稱卑南鄉1名20多歲女性3月26日出現頭痛噁心症狀，就醫後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她的CT值33.2，衛生局徹夜緊急擴大採檢11名密切接觸者，今天清晨增加3例陽性，CT值介於20.1至27.7，其餘8人為陰性，目前持續疫調中。

台東縣衛生局指出，根據初步疫調，確診者活動足跡以初鹿地區為主，環保局消毒防疫大隊今天上午針對相關足跡已完成消毒；衛生局並在初鹿國小側門前開設快篩站，中午12時30分將啟動，民眾可前往篩檢或至藥妝店、便利商店購買快篩試劑檢測。

衛生局呼籲，面對看不見的病毒，請民眾口罩戴好戴滿、勤洗手、落實實聯制，還未完整接種COVID-19疫苗的民眾盡速預約接種，相關接種時間、地點可參考衛生局官網預約。（編輯：戴光育）1110327