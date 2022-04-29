林右昌：若疫苗到貨 最快5/4後可為基隆孩童施打

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（中央社記者沈如峰基隆29日電）基隆市長林右昌今天指出，基隆市府已針對6至11歲的基隆孩童規劃COVID-19疫苗施打計畫，只要疫苗下來，最快5月4日後可啟動施打計畫。

林右昌下午在基隆市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會表示，基隆市公私立國中小（含市立高中國中部）將於5月2日實施居家線上教學演練，5月3日起正式實施「實體與遠距融合上課」，學生可選擇遠距或在校上課。

他指出，相關政策宣布後，獲許多家長的支持與肯定，基隆市府也已錄製相關示範影片，教育部也將示範影片納入資料庫，分享給全國學校參考。

林右昌表示，近來學生確診案例一直在增加，停班停課的學校也一直在增加，「實體與遠距融合上課」計畫「以實體為主、線上整合為輔」，並非過去全視訊的教學方式。

他指出，「實體與遠距融合上課」，在螢幕中可以看到老師與同學的上課狀況，老師可針對教學端現場的收音、鏡頭拍攝角度、師生互動方式等調整。

他說，有民眾也希望幼兒園可納入這項計畫，但由於幼兒園的課程是以活動及唱跳等律動的參與為主，較不適合實施線上教學，但幼兒園若遇停課，仍會由教師每天聯繫關懷為主，並請園所提供作息表讓家長在家參考。

媒體提問，孩童即將開打莫德納（Moderna）疫苗，但中央已經簽訂輝瑞BNT兒童疫苗，家長要讓孩子施打莫德納或等待輝瑞BNT兒童疫苗，最近要簽下同意書時恐陷入兩難。

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對此，林右昌表示，基隆市府教育處、衛生局針對6歲至11歲的學童已作了規劃，今天會將疫苗接種意願書及衛教單由學校發給家長，只要疫苗下來，最快5月4日後可啟動施打計畫。

他說，目前市府僅收到莫德納疫苗接種規劃的通知，雖中央有公布簽約BNT疫苗，但市府還無法確定什麼時候會收到這些疫苗，屆時市府再配合中央的政策推動，也會尊重家長的選擇。（編輯：戴光育）1110429