孕婦染疫重症風險高 開放使用輝瑞口服藥

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疫情指揮中心11日公布，即起開放COVID-19確診孕婦使用輝瑞口服藥。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，即起開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診孕婦使用輝瑞口服藥，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。

國內近期每日新增約300名孕婦確診COVID-19，考量染疫孕婦演變成重症風險較高，尤其是有其他潛在疾病的孕婦，中央流行疫情指揮中心5月10日舉行專家會議，邀集台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會共同討論是否開放懷孕婦女使用口服抗病毒藥物。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中引述會中專家指出，由於輝瑞口服藥目前無臨床資料可參考，歐美藥物主管機關根據動物實驗結果做出的建議也不一致，須個別考量用藥益處與未知風險。

羅一鈞表示，指揮中心為提供臨床醫師裁量空間，同意將懷孕納入適用輝瑞口服藥的重症風險因子，同時新增注意事項「目前尚無Paxlovid用於孕婦的臨床資料，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。」

不過，羅一鈞也提醒，基於藥物安全性考量，默沙東的口服藥「莫納皮拉韋」仍不建議用於孕婦，相關指引與藥物領用文件將一併儘速修訂。（編輯：謝雅竹）1110511

（指揮中心提供）