5/11本土5萬7188例 增8死、中重症69例[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）國內今天新增COVID-19本土個案達5.7萬例，其中新北市增加1萬9620例最多。針對專家預估這波疫情6月中旬結束，指揮中心指揮官陳時中表示，是具參考價值重視訊息。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，今天新增5萬7188例本土個案，創下單日新高，確診個案中新增60中症、9重症，8例死亡個案。另新增28例境外移入病例。

陳時中進一步說明，新增本土個案分布縣市前5名，分別為新北市1萬9620例最多、桃園市9751例次之、台北市8265例第3、台中市3356例第4、高雄市3153例第5。

由於台灣疫情走向與紐西蘭相似，國內有專家預估，這波本土疫情將於今年6月中旬結束。對此，陳時中表示，現在有非常多有關疫情趨勢的數學模型及參考資料，紐西蘭、新加坡、韓國及日本過去經歷的疫情數據都值得參考，都有參考價值，是值得重視的訊息。

另外，台灣大學公衛學院教授陳秀熙團隊今天推估，從4月1日到5月9日，輕症中有38人未經中症而直接轉為重症，另中症轉到重症則觀察到19人，提醒國內應注意醫療適當分流，讓急診與住院資源能更精準，避免錯過黃金治療。

對此，陳時中表示，輕重分流是現在最重要的事；羅一鈞也進一步提到，由於沒看到推估基礎，暫時無法回應，但在指揮中心每日公布的中重症病例中，確實有些人是中症變重症，或原有慢性病受到染疫影響加重，如心臟病變心肌梗塞，腎臟病惡化呈嚴重腎病變等，上述狀況都有可能。

羅一鈞也說明，今天新增的8名死亡個案年齡介於60多歲至90多歲，其中5人從未接種疫苗。今天新增的死亡病例中，3人在家昏迷、意識不清、呼吸困難，發病當天送醫病情不穩定，送醫急救無效，後續採檢陽性，呼籲注意家中長者身體變化。

今天新增正在搶救的重症1人未接種過疫苗；至於60例中症個案，6人有慢性病、19人無慢性病史，其餘35人調查中；接種疫苗情況，其中有21例從未接種疫苗、3人施打1劑、9人接種2劑、完整施打3劑27人。

根據指揮中心統計，截至5月10日，本土確診個案42萬809人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計748例、占0.18%，重症累計146例、占0.03%，中重症累計166例解除隔離。（編輯：方沛清）1110511

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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