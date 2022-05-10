九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假

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教育部10日發函，請學校從寬認定防疫假，且不應強制要求提供特定證明文件。圖為北市中正區一所學校學生在校內操場活動情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部日前宣布，國高中改為匡列確診者鄰近座位的九宮格學生，引發學生和教團不滿。教育部今天發函，請學校從寬認定防疫假，且不應強制要求提供特定證明文件。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各級學校確診人數漸增。教育部也調整全校暫停實體課標準，在國高中階段，針對2天內曾到校上課的確診者，匡列其班級座位鄰近的「九宮格」學生，實施3天「防疫假」停止到校。

教育部國民及學前教育署今天發函給高中以下學校，當學生家長基於防疫目的，為子女向學校請假者，請學校審酌個案情形，從寬認定予以「防疫假」，不應強制要求提供證明文件，且不納入出缺席記錄，也不扣減學業評量成績。

在疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，教育部也提醒各校依教育部最新修正的管理指引辦理；若學生自發性舉辦或參與的活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參與，以維護兒少最佳利益及受教權益。

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另外，全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，學生於下課、午休、體育課等時段均會移動，九宮格匡列不切實際，而被匡列的九宮格學生若位於最前排或確診學生就位於最前排，老師應屬於密切接觸範疇，呼籲教育部放寬老師和學生的防疫假認定。

教育部透過文字說明，教師若與確診個案在「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上的課程或社團，教師也可請3天「防疫假」停止到校。（編輯：陳政偉）1110510