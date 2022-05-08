更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...
生活

一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

懷孕38週確診 剖腹順利產下男嬰隔離觀察

2022/5/8 17:32（5/8 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭一名懷孕38週孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7日在羅東博愛醫院萬全準備下，經過1小時剖腹手術，順利產下男嬰，哭聲響亮且十分有活力，男嬰已送至嬰兒隔離室密切觀察，由小兒科醫師接手照顧。（羅東博愛醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日
宜蘭一名懷孕38週孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7日在羅東博愛醫院萬全準備下，經過1小時剖腹手術，順利產下男嬰，哭聲響亮且十分有活力，男嬰已送至嬰兒隔離室密切觀察，由小兒科醫師接手照顧。（羅東博愛醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭一對夫妻不幸確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中妻子已懷孕38週，昨天在羅東博愛醫院萬全準備下，經過1小時剖腹手術，順利產下男嬰，送至嬰兒隔離室觀察。

今天是母親節，羅東博愛醫院發布新聞稿表示，這名孕婦在即將臨盆之際，顧不得身體不舒服，一心只關心腹中胎兒安全，在與羅東博愛醫院婦產科醫師陳達討論後，捨棄原本想自然產的念頭，決定以剖腹方式生產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

院方動員麻醉科、婦產科、開刀房與感染科醫護共10餘人協力接生，為保護醫護與產婦安全，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，在陳達手術下，歷經1個小時，昨天下午3時47分順利誕下1名男嬰，哭聲響亮且十分有活力，男嬰已送至嬰兒隔離室密切觀察，由小兒科醫師接手照顧。

陳達表示，COVID-19病毒主要攻擊呼吸道系統，確診產婦36週以上為高風險產婦，趁足月盡早生產，可以減少感染期間產婦與胎兒健康風險，也可讓產婦較安心接受治療。（編輯：李錫璋）1110508

延伸閱讀
研究：孕期內打疫苗 寶寶染COVID-19住院風險降60%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族