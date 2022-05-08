懷孕38週確診 剖腹順利產下男嬰隔離觀察

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宜蘭一名懷孕38週孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7日在羅東博愛醫院萬全準備下，經過1小時剖腹手術，順利產下男嬰，哭聲響亮且十分有活力，男嬰已送至嬰兒隔離室密切觀察，由小兒科醫師接手照顧。（羅東博愛醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭一對夫妻不幸確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中妻子已懷孕38週，昨天在羅東博愛醫院萬全準備下，經過1小時剖腹手術，順利產下男嬰，送至嬰兒隔離室觀察。

今天是母親節，羅東博愛醫院發布新聞稿表示，這名孕婦在即將臨盆之際，顧不得身體不舒服，一心只關心腹中胎兒安全，在與羅東博愛醫院婦產科醫師陳達討論後，捨棄原本想自然產的念頭，決定以剖腹方式生產。

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院方動員麻醉科、婦產科、開刀房與感染科醫護共10餘人協力接生，為保護醫護與產婦安全，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，在陳達手術下，歷經1個小時，昨天下午3時47分順利誕下1名男嬰，哭聲響亮且十分有活力，男嬰已送至嬰兒隔離室密切觀察，由小兒科醫師接手照顧。

陳達表示，COVID-19病毒主要攻擊呼吸道系統，確診產婦36週以上為高風險產婦，趁足月盡早生產，可以減少感染期間產婦與胎兒健康風險，也可讓產婦較安心接受治療。（編輯：李錫璋）1110508