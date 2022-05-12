中重症增79例 學齡前男童呼吸窘迫進加護病房

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）國內今天新增COVID-19本土個案突破6萬例，17人染疫病逝創今年單日新高；重症個案中，出現一名學齡前男童，染疫呼吸窘迫，在加護病房使用呼吸器救治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，新增6萬5385例本土個案，本土個案比昨天增幅12%，再創疫情以來新高，確診個案中新增61例中症、18例重症，17例死亡個案。另新增61例境外移入病例。

今天達12縣市新增本土個案數破千，分別為新北市2萬3788例最多、台北市1萬751例次之、桃園市1萬39例第3，其餘為台中市3830例、高雄市3261例、台南市2332例、基隆市1876例、新竹縣1348例、花蓮縣1259例、宜蘭縣1186例、屏東縣1061例、彰化縣1000例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，17例死亡個案年齡都在60多歲至90多歲，9男8女，其中6人從未接種疫苗。新增死亡個案多數有慢性病史，其中有2人在家昏迷，先前不知確診，急救無效病逝。另1人沒有慢性病史，先前因為跌倒外傷，就醫時確診，在家中隔離病逝，死因為COVID-19。

仍在搶救的重症年齡介於不滿10歲到80多歲，3人未接種過疫苗。羅一鈞特別提到，今天年紀最小的新增重症為小於10歲的學齡前男童，屬於幼兒園年紀，沒有慢性病史，從未接種過疫苗。

羅一鈞說明，這名男童日前因臉部出現神經肌肉系統病徵，安排住院進行腦部檢查，入院採檢確診COVID-19，由於個案出現呼吸窘迫症狀，在加護病房使用呼吸器，所幸氧氣需求不高、病情穩定，正在接受瑞德西韋及類固醇治療。

61例中症個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，12人有慢性病史、18人無，其餘31人調查中；接種疫苗情況，21例從未接種疫苗、3人施打1劑、13人接種2劑、完整施打3劑24人。

據統計，截至5月11日，本土確診個案有47萬7897人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計805例、占0.17%，重症累計168例、占0.04%，中重症累計166例解除隔離。（編輯：管中維）1110512

（指揮中心提供）