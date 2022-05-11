本土單日確診數逼近6萬大關 擬再加購默沙東口服藥

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）COVID-19本土新增個案逼近6萬大關，據統計，昨天開立800多人份口服藥。指揮中心指揮官陳時中今天表示，考慮加購默沙東口服抗病毒藥物，輝瑞口服藥則暫時不考慮加購。

據中央流行疫情指揮中心統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物每天領用情形，昨天輝瑞口服藥Paxlovid開立526人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋278份人，共開立804人份，較9日開立的1037人份少。以開設機構分析，約414人份由醫院開出、社區藥局開立112人份。

口服藥在發病5天內使用效果最好，但很多患者反映遇到2個問題，首先是PCR陽性後，因為通報延遲的關係，等了好幾天都還沒接到衛生局通知的確診電話和簡訊，根本沒辦法視訊看診領藥，尋求1922、衛生局都無解；再者是視訊門診爆滿，只能約到5天至7天以後，恐怕已經錯過用藥黃金時期。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說，過去原規劃以「健康益友APP」視訊診療優先，但現階段量能較足的是由縣市政府安排居家照護團隊；自明天起3類族群快篩陽性經視訊醫師評估確診即可開藥，無須再等待PCR確診，相信可加速個案取得藥物。

據指揮中心統計快篩陽性即確診3類族群，截至5月9日，管理中居家隔離者共計7萬709名、自主防疫者23萬2351名，管理中居家檢疫者1萬7342名。至於醫療量能，北區空床數約40%、雙北約30%。

國內疫情未歇，衛福部預估5月底將進入疫情高峰，各界關注指揮中心是否再加購口服藥物，尤其當初採購較少份量的默沙東口服藥莫納皮拉韋，陳時中說，默沙東目前簽約採購數量為5000人份，確實正在洽談加購，雖然藥物效果沒這麼好，但適用洗腎、長照族群。

至於購買約70至72萬劑的輝瑞口服藥，陳時中說，暫時不考慮加購；至於有民眾反應居家視訊診療前不知醫院存貨是哪一款口服藥，他僅表示，莫納皮拉韋配給比例較少，開藥與否取決於醫師判斷，有些醫院可直接開藥，但仍以處方箋為主。

另外，媒體詢問，有一名73歲有糖尿病婦人5月8日確診，全身發抖送醫，希望醫院開立口服藥，卻被醫師拒絕，羅一鈞解釋，口服藥開立條件並沒有比國外嚴格，但以輝瑞口服藥為例，除須符合適應症，若有使用慢性病用藥，需要小心交互作用，醫師還要評估患者可否暫時停用慢性病藥。（編輯：陳政偉）1110511