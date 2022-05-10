COVID-19口服藥使用數創新高 單日開立逾千人份

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內5月以來COVID-19口服抗病毒藥物每天領用情形，近日平均每天開立數量約100人份左右，但昨天一口氣開立逾千人份，口服藥單日用藥數量創新高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前配發口服抗病毒藥到全台57家核心藥局，開放有重症風險因子的居家照護民眾用藥，降低中重症風險，確保居家照護期間也能安心就醫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布國內口服抗病毒藥物每天領用情形，自5月1日截至今天，輝瑞及默沙東等兩款口服藥近日每天平均開立約100人份左右，但昨天用量有明顯成長，單日開逾千人份，分別為輝瑞約819人份、默沙東約218人份，是單日用藥最高的一天。

羅一鈞進一步分析藥物開立單位，半數輝瑞口服藥物由醫院開立，包含醫院負責的集中檢疫所，其餘則是由核心藥局開出，約300多人份，主要是居家照護、視訊診療醫師協助開立，處方箋透過社區藥局、核心藥局送藥，也可由家人代領，顯示已經打通居家照護開藥流程。

另外，指揮中心今天上午已經發出公文，從今天起簡化所有口服抗病毒藥物開立表單，共有4種表單，第1種是「病人治療同意書」，居家照護者以「病歷加註知情同意相關字樣」代替紙本同意書；醫院及集檢所則可自製同意書格式，不限定使用疾管署版本，方便操作。

第2種是「口服抗病毒藥物申請暨領用檢核表」，可改由健保代碼上傳，包含高風險因子、年齡等，不用再填寫繳回；第3種是「口服抗病毒藥物領用切結書」，處方醫師、調劑藥局免填，但跨院所或跨藥局者，領用時仍必須填寫。

第4種是「病人治療紀錄表」，過去需要像每天填寫體溫等身體狀況，現在簡化為處方醫師免填寫，不再是必填表單，醫師可專注於向病人說明相關事項，及查閱先前用藥是否有交互作用。

媒體詢問，由於COVID-19口服藥必須在發病5天內使用，若符合用藥條件者，因行政流程不順，無法在5天內順利取得藥物，是否可申請國家賠償，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口服藥只是讓病毒複製能力降低，降低重症風險，不會強制使用。因為沒有取得藥物，要求國家賠償也不合理。（編輯：陳政偉）1110510