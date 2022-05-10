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5/10本土5萬780例 增12死、48例中重症

2022/5/10 13:52（5/10 15:18 更新）
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國內確診數持續攀升，衛福部台北醫院開設兒童就醫綠色通道，盼透過分流紓解就醫人潮。圖為10日上午許多家長帶著孩童前往排隊等候診療。中央社記者王騰毅攝 111年5月10日
國內確診數持續攀升，衛福部台北醫院開設兒童就醫綠色通道，盼透過分流紓解就醫人潮。圖為10日上午許多家長帶著孩童前往排隊等候診療。中央社記者王騰毅攝 111年5月10日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北10日電）COVID-19本土疫情延燒，短短不到兩週單日新增病例從1萬例升至5萬例；指揮中心今天說，個案數續增，有必要增開專責病房，以利各科別出現確診住院者可隨時安排隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，新增5萬780例本土個案，創下單日新高，確診個案中新增34中症、14重症，12例死亡個案。另新增48例境外移入病例。

陳時中表示，日前連續兩天個案突然出現下降，當初研判為假期效應有關，造成採檢人數變少，確診個案數降低，今天新增確診個案數恢復正常，新增5萬多名確診病例，個案數約比昨天新增25%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增的12名死亡個案年齡介於20多歲至90多歲，其中3人從未接種疫苗。20多歲死亡個案為日前亞東醫院及指揮中心已提前說明的孕婦，懷孕30週，不幸染疫後呼吸困難窘迫，緊急剖腹產沒能保住寶寶，孕婦因急性肺動脈栓塞併COVID-19病逝。

羅一鈞表示，新增仍在搶救中的重症個案，部分年僅20至40歲，都是因車禍外傷、昏迷、高血壓致腦內出血，住院後或住院期間檢出確診，個案數持續增加，有必要增開專責病房，讓各科別出現確診住院者時，隨時可安排隔離病室。

新增的搶救中重症1人未接種過疫苗。至於34例中症個案，12人有慢性病、3人無慢性病史，其餘19人調查中；接種疫苗情況，其中有12例從未接種疫苗、5人施打1劑、1人接種2劑、完整施打3劑16人。

根據指揮中心統計，截至5月9日，本土確診個案有37萬108人為輕症或無症狀個案、占99.77%，中症累計689例、占0.19%，重症累計136例、占0.04%，中重症累計166例解除隔離。

新增個案分布縣市前5名為新北市1萬6906例最多，台北市1萬283例次之，桃園市7006例第3，台中市3346例第4，高雄市2552例第5。（編輯：管中維）1110510

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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