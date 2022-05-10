陳時中：快篩試劑逐步會到位 大家都在努力

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（中央社記者王鴻國新北10日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往新北市視察時指出，COVID-19快篩試劑逐步會到位，大家都在努力。

陳時中上午在指揮中心發言人莊人祥、衛福部醫福會執行長王必勝及衛福部台北醫院院長鄭舜平等人陪同下，前往新北市新莊區視察台北醫院；對於院方急診分流及開設兒童就醫綠色通道情形，表示肯定。

陳時中接受媒體聯訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑逐步會到位，大家都在努力。

他指出，從清零走向病毒共存，整體需形成防護力，不能壓垮醫療量能，台北醫院1天核酸檢測（PCR）要驗2000多人，若都到急診會塞爆，會讓急診業務不能進行，如今分流後可滿足採檢需求，小兒科也可正常看診。

媒體追問，是否會加開篩檢站。對此，陳時中表示，地方有需求要開就開，經費及辦法都在，沒有限制誰能開誰不能開，也不排除中央自己來開，但最好還是要分層負責，地方若量能不足，中央也會評估加以幫忙。

針對防疫保單問題，陳時中指出，防疫歸防疫，保單歸保單，保險是契約合議行為，防疫的任務是保護人民健康，該怎麼做就怎麼做。

對於台北市所需快篩試劑的問題，陳時中表示，中央從5月4日做需要量調查，台北市提報需要12.5萬劑，5月6日就通知可配發台北市73萬劑，共分5月9日、11日、13日3批交付，若不夠可趕快再提報。（編輯：戴光育）1110510