郭台銘為BNT喊話 王必勝：無法比照莫德納換貨

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）鴻海創辦人郭台銘昨天呼籲台灣應進口BNT新疫苗，指揮中心指揮官王必勝今天說，曾嘗試將未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換次世代雙價疫苗，礙於合約無相關內容，無法比照莫德納換貨。

郭台銘昨天出席活動表示，當初採購BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是非常艱難過程，透過德國做生意夥伴，才有把握買到1500萬劑；未來疫情仍會持續，還是需要疫苗，應該給BNT最新疫苗技術「一個機會」。

中央流行疫情指揮中心今天召開說明記者會，王必勝表示，和BNT比較不好談，還有總代理等問題，現在代理還是上海復星，若BNT和莫德納一樣來台灣設立辦公室或分公司，「我們樂見其成」，可解決代理問題，協調送貨時間、疫苗規劃可更具彈性，強調政府跟指揮中心絕對是把人民生命放在第一優先，都是盡全力進口疫苗。

據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前BNT疫苗總數近2300萬劑，分別為民間捐贈1500萬劑及政府自購766萬劑，莫德納疫苗2600萬劑，王必勝今天上午記者會表示，2家公司到貨疫苗數平均，現階段可供接種成人劑型BNT單價疫苗還有3萬劑、兒童劑型輝瑞疫苗70萬劑。

王必勝說，國內採購及捐贈BNT疫苗已全數到貨，事實上，大約在2個月前，BNT單價疫苗當初還有約100多萬劑未交貨，指揮中心曾嘗試與業者商量能否換成進口次世代雙價疫苗，但礙於當初簽訂合約時，沒有提到彈性換貨，所以簽約沒有相關內容，所以無法換成新產品進貨。

王必勝進一步說明，莫德納疫苗合約合作彈性較大，在簽約當下雙方都不知道能否開發成功次世代疫苗時，莫德納就同意一旦有新產品上市，舊款單價疫苗都可以換成新款的次世代雙價疫苗，不僅產品供應彈性，供貨也可視台灣真實接種狀況調整，施打踴躍可加速到貨，接種趨緩也可遞延交貨。

王必勝說，莫德納疫苗能快速進口次世代雙價疫苗，就是因為合約彈性，現階段國內還有約400萬劑次世代疫苗，但現在施打不踴躍，每天只施打2至3萬劑，正積極與地方政府推出催打規劃。他強調，BNT及莫德納次世代疫苗都是mRNA疫苗，沒有證據顯示兩款疫苗效果或副作用有顯著差異。

王必勝表示，BNT及莫德納次世代疫苗皆是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議可作追加劑使用；與莫德納疫苗合約今年供貨2000萬劑、明年1500萬劑，向莫德納換次世代疫苗後，現階段暫無改購其他次世代疫苗規劃，但也不排除因實際需求量、明年1人須施打多少追加劑，繼續購買BNT疫苗。（編輯：陳政偉）1111220