郭台銘辦公室：台灣沒有BNT次世代疫苗 民眾應有不同選擇

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（中央社記者鍾榮峰、沈佩瑤台北21日電）鴻海創辦人郭台銘日前呼籲台灣應進口BNT新疫苗，郭台銘辦公室今天下午提出說明，其中指出台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，民眾應有不同選擇、政府應該多方採購疫苗。

衛福部長薛瑞元回應，不論前面基礎劑打的是什麼，後面接種莫德納次世代疫苗，看來也是相當安全。因此，是否要採購BNT次世代疫苗，須有更好、更謹慎的評估，以免造成預算浪費，應該讓行政機關有這個空間考量。

郭台銘19日出席台大醫院癌醫中心分院4週年院慶活動表示，當初採購BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是非常艱難過程，透過德國做生意夥伴，才有把握買到1500萬劑；未來疫情仍會持續，還是需要疫苗，應該給BNT最新疫苗技術「一個機會」。

郭台銘辦公室今天下午提出說明，其中指出台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，台灣在前幾劑疫苗中，民眾有不同選擇，後續也須因應民眾不同需求，政府在疫苗採購時應該納入考量。

對於混打疫苗，郭台銘辦公室指出，不同廠牌就算同成份的藥品，都有配方差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，政府應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利。（編輯：楊凱翔）1111221