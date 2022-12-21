BNT次世代疫苗風波 薛瑞元：採購須謹慎評估

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）鴻海創辦人郭台銘籲台灣進口BNT次世代雙價疫苗。衛福部長薛瑞元今天傍晚表示，近來民眾接種疫苗較不熱絡，疫苗是過量的，採購BNT次世代疫苗規劃須謹慎評估，應撙節預算。

近日鴻海創辦人郭台銘提到，當初採購BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是非常艱難過程，透過德國做生意夥伴，才有把握買到1500萬劑；未來疫情仍會持續，還是需要疫苗，呼籲台灣應進口BNT的次世代雙價疫苗。

指揮中心近日不斷強調，科學證明混打具安全性，雖不排除購買BNT次世代疫苗，但考慮現在國內莫德納次世代雙價疫苗剩餘量約313萬劑，薛瑞元在記者會中表示，近期台灣民眾接種疫苗較不熱絡，每天平均約施打2至3萬劑，最多僅5萬劑，顯然疫苗是過量的。

薛瑞元說，進一步採購BNT次世代疫苗規劃仍須謹慎評估，應撙節預算，當未來新變異株出現，若BNT製造的疫苗效果較好，或是BNT更早發展出不同變異株的新款次世代疫苗，只要符合2種條件中的任何1項，當然就會考慮採購。

莫德納合約今年將供貨台灣2000萬劑疫苗，舊款單價疫苗都可以換成新款的次世代雙價疫苗，最近一批到貨的莫德納次世代BA.5雙價疫苗，在11月30日抵台，截至當時共511.31萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.99萬劑及BA.5雙價疫苗211.32萬劑。

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不論是今年採購的成人劑型BNT單價疫苗、輝瑞兒童或幼兒劑型疫苗街全數到貨，據統計，成人劑型BNT單價疫苗剩餘29萬劑，兒童劑型輝瑞單價疫苗大約有70萬劑。指揮中心發言人莊人祥說，若過去僅打過BNT疫苗的民眾對追加劑混打仍有疑慮，可以選擇BNT單價疫苗。

據指揮中心今天提供最新統計，截至目前為止，累計COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.7%、追加劑接種率74.9%、第2次追加劑接種率18.8%，65歲以上接種率43.6%。（編輯：李亨山）1111221