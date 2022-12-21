更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

上海復星稱可換BNT次世代疫苗 莊人祥：曾遭拒換

2022/12/21 22:12（12/21 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為BNT次世代雙價COVID-19疫苗。（路透社）
圖為BNT次世代雙價COVID-19疫苗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）針對BNT次世代疫苗風波，上海復星醫藥表示，未來訂單都可換成BNT次世代雙價COVID-19疫苗。指揮中心發言人莊人祥今晚說，曾提更換要求但遭拒，未來仍會將BNT疫苗納入採購考量。

鴻海創辦人郭台銘近日呼籲台灣進口BNT次世代雙價COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行指揮中心指揮官王必勝昨天表示，曾嘗試將未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換次世代雙價疫苗，但礙於合約無相關內容，無法比照莫德納換貨。

上海復星醫藥今天發布新聞稿指出，作為BNT在大中華地區（包括台灣）就COVID-19疫苗的獨家合作夥伴，始終依照協議及正常商業規則，向台灣供應疫苗，幫助加強疫情防控，協助台灣民眾早日恢復正常生活。

上海復星醫藥表示，在與台灣疾病管制署簽署的採購合約框架下，未來訂單都可以換成BNT次世代雙價疫苗；此外，已於12月4日向台灣相關部門提交面向5至11歲兒童群體的次世代疫苗緊急使用授權（EUA）。

對此，莊人祥晚間告訴中央社記者，先前曾向上海復星醫藥提過想更換，「但對方沒有答應」，當時沒有這樣的彈性，現在政策改變當然是表達感謝。

莊人祥指出，目前國內莫德納次世代雙價疫苗剩餘量約313萬劑，明年與莫德納間仍有1500萬劑疫苗合約，數量充足，但仍會把BNT疫苗納入採購考量，實際還是要看疫情狀況而定。（編輯：戴光育）1111221

#莊人祥
#台灣
#上海
延伸閱讀
BNT次世代疫苗風波 薛瑞元：採購須謹慎評估郭台銘辦公室：台灣沒有BNT次世代疫苗 民眾應有不同選擇郭台銘為BNT喊話 王必勝：無法比照莫德納換貨
莊人祥
小三通復航評估 王必勝：防疫報告已交陸委會台中10多歲少年接種BNT出現心肌炎 獲2萬救濟金
莫德納
新北：疫苗系統開放預約 籲民眾儘速接種莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族