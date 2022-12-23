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韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列
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遭指私允收購3000萬劑BNT疫苗 陳時中斥荒謬

2022/12/23 18:33（12/23 19:01 更新）
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圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）BNT次世代疫苗風波，前衛生福利部長陳時中今天澄清，有媒體人繪聲繪影拼湊故事，指稱他曾私下允諾鴻海創辦人郭台銘收購3000萬劑疫苗，全篇內容與真相出入甚鉅，實在荒謬。

郭台銘近日疾呼台灣進口BNT次世代雙價疫苗，媒體人黃光芹今天在臉書（Facebook）表示，郭台銘向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，去年早就交接給陳時中，但最終最後失去下文。

陳時中稍晚在臉書貼出6點聲明澄清，盼避免造成更多無謂的撕裂與紛擾。

陳時中表示，去年和郭台銘見面，因臨時邀約，當天既定行程眾多，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間9時左右，並非像特定媒體人指稱的遲遲不見人影。

陳時中指出，會談過程中，郭台銘急切盼望衛福部能收購3000萬劑疫苗，但台灣作為法治國家，政府巨額採購相關的法律與流程規範非常嚴謹，就算身為防疫指揮官，也絕不可能當下做出任何承諾或拍板，特定媒體人將該會面稱為移交儀式，實在荒謬。

陳時中不忘感謝各界捐贈疫苗，重申採購經費一分一毫也都是民脂民膏，不能當作一般商業交易行為看待，更不可能為滿足個人或特定廠商的期待而貿然行事。

陳時中還提到，回顧今年整年疫苗施打情況，證明國內疫苗充足、多樣性高，高施打率世界少有，且病毒株持續弱化，逐步朝流感方向演進，若在此刻額外引進3000萬劑疫苗，即便分成兩年也難消化。

「從防疫到選舉，一路上對我的不實抹黑與惡意攻擊從未停止，算是傷痕累累。」陳時中說，只要民心能夠穩定、防疫能夠團結，他必不多言，眼看疫情即將過去，台灣已經挺過最艱難的一段路，而這些抹黑與攻擊，卻沒有隨著疫情遠離而減少，令人非常遺憾。

陳時中最後呼籲，請大家謹慎分辨資訊真偽，媒體也應善盡天職，做好把關，台灣好不容易走過疫情的陰霾，不能再因為這些錯假訊息，徒增傷害與痛苦。（編輯：管中維）1111223

#陳時中
#郭台銘
#台灣
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