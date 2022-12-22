王必勝：BNT均已到貨 未來一定是買新疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行指揮中心指揮官王必勝22日表示，向BNT採購的2000多萬劑疫苗都已到貨，再買當然是次世代，不會再買單價。圖為BNT次世代雙價COVID-19疫苗。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）BNT次世代疫苗風波，上海復星稱未來訂單可換新疫苗。指揮中心指揮官王必勝今天說，BNT疫苗均已到貨，未來一定是採購新疫苗，不確定上海復星的意思，籲BNT設台灣分公司。

鴻海創辦人郭台銘近日呼籲台灣進口BNT次世代雙價COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行指揮中心指揮官王必勝日前表示，曾嘗試將未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換次世代雙價疫苗，但礙於合約無相關內容，無法比照莫德納換貨。

針對上海復星醫藥昨天發聲明提及未來訂單都可換成BNT次世代雙價疫苗，王必勝今天下午在疫情記者會中表示，他認為上海復星醫藥的說法有點奇怪，向BNT採購的2000多萬劑疫苗都已到貨，再買當然是次世代，不會再買單價。

王必勝重申，指揮中心沒有答應任何有關BNT疫苗3000萬劑合約或協議；上海復星醫藥昨天的聲明有點簡短，他不確定對方意思，是否跟莫德納合約一樣，若有新產品就可以換成新產品，但樂見保持合約彈性。

王必勝直言，過去跟BNT採購疫苗並不順利，2021年1月突然中止已談妥合約，必須透過民間才能買，並不是國家沒有經費，造成台灣很大的不方便，且影響彼此的信任。

王必勝舉已在台灣設立分公司的莫德納為例表示，近日有事需討論，都是當面溝通，誠摯希望BNT也可以在台設立分公司，或由台灣公司代理，不要透過文字溝通，不便利也不精準，從未排除採購BNT次世代疫苗，這是未來計畫一環。

他還說，台灣買進2300萬劑BNT疫苗、2600萬劑莫德納，數量差不多，可見台灣市場是可以的；不過，目前台灣次世代疫苗數量充足，暫無考慮採購新疫苗，只希望民眾能踴躍接種，若無需求，也將影響決策。（編輯：管中維）1111222