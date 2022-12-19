中國疫情蔓延勞工大量確診 工商業生產鏈遭阻斷

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（中央社台北19日電）中國放棄清零後疫情迅速蔓延，確診人數攀升同時，工商業活動也因此受到影響，不少工廠因員工大量確診而停擺，物流司機也染疫無法上工，產業鏈與生產鏈均出現「斷鏈」的情形。

英國金融時報19日報導，在本月初中國改變防疫政策後，Omicron變種病毒開始在多個大城市肆虐，其中北京的疫情最為嚴重，根據一些統計，北京2200萬人口中有一半以上已被感染。

疫情迫使許多白領勞工選擇在家工作，在工廠方面，工人紛紛因病請假，使得人手變得吃緊。不少企業主和管理人員表示，已經對生產和供應鏈造成了越來越大的干擾。

報導引述山東省一家印刷電路板（PCB）廠的企業主表示，上週五只有20%的員工來上班，其餘人都因染疫而請病假。「一個接一個人檢測呈陽性，我擔心我將不得不關廠。」另一間河北省汽車裝配廠的管理人員則說，目前公司所屬的集團計劃重啟「閉環」模式，即在感染病例激增期間安排員工在廠內生活和工作，在避免感染的情況下生產，「否則我們就沒有工人了」。

然而中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）受訪時表示，依賴閉環模式「將會越來越不可行」。結束清零政策後出現的大規模的感染潮，加上缺乏抑制感染蔓延的措施，意味這類戰略將不再管用。

報導提到，一般預料工人短缺問題將一直持續至明年2月，即春節之後。因為疫情已促使逾2.9億農民工開始提前返鄉。

位在北京的經濟和政治研究機構泉匯研究（Plenum）聯合創辦人陳龍在報導中說，目前依賴農民工的行業正在掙扎，因為很多人已經回家過年，畢竟現在離春節只剩下5週，「1月底之前一切將會相當冷清。」

他並稱，由於供應商被迫停產造成零組件短缺，有些工廠將被迫減緩生產速度。

除了工廠中的工人之外，不少貨車司機的身影也從供應鏈中消失。報導引述在中國經營倉儲事業的韋博領創電子商務公司CEO庫克（Jacob Cooke）表示，一些司機生病導致了交貨延誤，「在主要城市之間的交貨路線有多個轉運點，司機在那些地方裝卸貨物。只要有一名司機請病假，貨運就會耽擱一天。」

這種情形下游廠商特別有感，深圳的一名化妝品零售商稱，由於許多司機核酸檢測呈陽性，造成交貨速度變得非常緩慢，要發送給客戶的包裹因此延誤。

然而在與世界各地隔絕3年後，投資者仍期待目前的短期波動，最終能加速中國開放。

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陳龍說，如果病毒繼續以目前的速度傳播，多數城市將在1月中旬度過高峰期。到了2月，各類活動就會以快速的方式恢復，「投資者將把目光投向這段短期混亂之後。關鍵是在這波感染潮過後，經濟活動會以多快的速度恢復正常，目前看起來可能比之前的預期快得多。」

據北京晚報，北京當局在18日舉行的疫情防控新聞發布會上宣稱，當地規模以上工廠、規模以上工地、商務樓宇已全面復工，42家市屬國有企業率先復工、主要防疫物資生產企業正加足馬力生產。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111219