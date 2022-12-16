中國鬆綁防疫 歐盟商會表歡迎又憂過渡難

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（中央社台北16日電）中國鬆綁防疫，香港南華早報（SCMP）今天報導，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）對此表示歡迎，卻又擔憂如同香港、台灣所經歷的，這將是非常困難的過渡。

伍德克曾抨擊北京當局堅持清零不放作繭自縛，並斷言中國是第一個爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的國家，也可能是最後一個走出疫情的國家。

對於中國當局突如其來宣布防疫政策髮夾彎，他說商會甚表歡迎，希望此舉能為恢復常態開創契機，並說這是首度宣告（管制）策略的退場很重要，的確是非常不容易的決策。

伍德克還說，放寬管制使得商會的企業主更篤定，或許明年有機會達到如常，但猶如香港與台灣所經歷的，將會是非常困難的過渡。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，就防疫策略而論，北京當局已放棄不受歡迎的清零政策，但當前務必要著手規劃明確的政策目標，以及因應民間的疫情大爆發。

他說：「北京方面已放棄清零，但尚未勾勒下一步打算怎麼辦的藍圖。」指中國政府有必要就邊境重啟與民眾溝通，還有如何因應染疫數驟增，是否當前的防疫目標是力圖減少死亡和重症病例，以及是否以因應流感的方式對付COVID-19。

金冬雁表示：「民眾（對於政府防疫）深感困惑絕不能等閒視之，這個情況甚至比病毒（的危害）更嚴重。」並呼籲北京當局務必確保，凡是有需要的患者都能取得像是Paxlovid等抗疫用藥。

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中國政府已引進這款由美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的「倍拉維」（Paxlovid）口服藥，卻尚未說明數量有多少。

因為防疫管制突然放寬，中國民眾的反應則是感到措手不及。有些人說還沒打疫苗加強劑，突然就放寬管制太快了；也有民眾說，首都北京市的藥房都買不到治療流感和COVID-19的中藥，若是家人染疫，只得向親友求給藥，「政府宣布鬆綁又說無須囤藥，但至少得給我們時間準備吧。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1111216