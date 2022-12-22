防疫鬆綁北京壓力大 中國急調外地醫護支援

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中國防疫驟然鬆綁，求診壓力及群聚感染導致首都北京醫療體系面臨巨大壓力。根據公開及網傳訊息，山東、湖南及江蘇南京已應上級要求，調派大批醫護人員緊急前往北京支援。圖為南京市衛健委20日發布的調派通知。（取自推特）中央社記者邱國強北京傳真 111年12月22日

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（中央社記者邱國強北京22日電）中國防疫驟然鬆綁，求診壓力及群聚感染導致首都北京醫療體系面臨巨大壓力。根據公開及網傳訊息，山東、湖南及江蘇南京已應上級要求，調派大批醫護人員緊急前往北京支援。

這類「一方有難、八方來援」的模式，自2020年初COVID-19在武漢爆發後，成為中國常見的醫療資源支援官方「正能量」宣傳模式。但這次外地醫護人員支援北京，中國官方卻顯得十分低調，並未多作報導。而中國網友對外地醫護支援北京，看法也呈分歧。

上述3個支援北京的團隊中，山東團隊的規模最大，人員多達500人，也是唯一看得到公開訊息的援京團隊。成員則由全省各市及醫院按分配名額，從二級以上綜合醫院選派醫護人員，以內科為主。其中醫師更要求具備中級以上資格，護士須具備2年以上工作經驗，且除管理人員外年齡不得超過45歲。

至於湖南、南京派員支援北京的訊息，則僅見於網路流傳。其中，湖南省「新冠肺炎疫情防控指揮部醫療救治組」20日下達通知，緊急組建成員178人的團隊援助北京，按照1名醫師搭配3名護理師的比例，調派重症醫師、護士及呼吸治療師、核酸檢驗技師等人員組成。成員則來自省內三級（中國最高等級）醫院。

南京則由市衛健委在20日發出「關於組建援北京醫療隊通知」，對象則有鼓樓醫院等7家醫院，指全市需根據「國家、省通知要求」組建54人的重症醫療隊支援北京，內含重症醫師、護士、洗腎醫師、感染控制人員及核酸檢驗技師。要求被點名的醫院挑選「良好意志品質、有責任擔當意識」、能承擔「高強度醫療工作」的專業人員加入。

針對山東派遣500人醫療團隊支援北京，網路上曾有不少文章表示讚揚，並提到山東染疫人數也在攀升，但因選擇「有條件的放開」，使醫療資源「還能抵擋疫情」，且成就了「支援北京的根本」。不過，有部分文章事後卻被網管刪除，反而引起議論。

對於外省市醫療團隊支援北京，北京網友幾乎一面倒表示感謝，認為是雪中送炭之舉。但其他地區網友則看法不一，有人認為「一方有難、八方來援」是中國優良傳統，一如自己幫助有困難的親友，援助有醫療需要的地區屬天經地義。

但也有中國網友質疑，北京的醫療資源已是全國居首。如今疫情已經蔓延全國，若外地更有限的醫療資源還被抽調到北京，這些地方一旦面臨疫情爆發，那激增的病患豈不是會面臨比北京更大的壓力？（編輯：周慧盈）1111222