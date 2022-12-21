逾93萬外國人11月訪日 台灣近10萬人僅次於韓國

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府觀光局（JNTO）今天推估11月訪日外國人數為93萬4500人，韓國以31萬5400人居首、台灣以9萬9500人次之。

日本時事通信社報導，今年11月訪日外國人數為93萬4500人，是2021年同期約45倍，也較今年10月約49萬人倍增，已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年11月約244萬人的近4成水準。

隨著日本政府10月11日大幅鬆綁邊境管控措施，訪日外國人數一口氣加速成長。

從國家或地區別來看，居訪日外國人首位的是韓國的31萬5400人、台灣以9萬9500人次之、美國以8萬4300人排第3名、香港以8萬3000人名列第4。

台灣的9萬9500人大約是2019年11月39萬2102人的25.4%水準。

另外，雖然中國11月也有約2萬1000人訪日，但受到當時中國「清零政策」的影響，仍較2019年11月銳減97.2%。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111221