中國連2週未向WHO通報染疫住院數 專家質疑隱匿

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（中央社日內瓦/北京23日綜合外電報導）北京當局7日取消COVID-19清零政策以來，世界衛生組織（WHO）連續2週未收到中國提供的染疫住院數據，部分公衛專家質疑中國是否刻意隱匿疫情。

不過，世衛認為數據之所以存在差距，可能只是因為中國當局難以統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數。

路透社報導，世衛每週例行報告顯示，北京當局12月7日決定鬆綁行動限制前，中國染疫住院人數不斷攀升。中國為杜絕病毒傳播，先前採行嚴格的清零政策，不但引發空前公眾抗議浪潮，還拖累身為世界第2大經濟體的中國。

據世衛公布的圖表，截至12月4日，中國染疫住院人數多達2萬8859人，這是中國自3年前疫情爆發迄今通報過最多的住院人數，但中國在過去2份報告中卻不再公布新的住院數字。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，關於通報數據的問題，應直接向相關國家提出，中國駐日內瓦外交使節團則未回應路透社提問。

密切關注世衛動向的美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生法律教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示，缺少數據「非常可疑」。他說：「這告訴我，中國正在隱匿數據，這些數據對於瞭解清零政策終止後所造成的全面性影響至關重要。」

歐洲大學學院（European University Institute）全球公共衛生教授卡姆拉特-史考特（Adam Kamradt-Scott）表示，各國經常試圖隱匿疫情嚴重程度。他指出：「當其他國家根本沒有通報COVID-19病例時，我們也不好批判中國。」

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）點出，這很可能是能力問題：「我不認為中國刻意不告訴我們發生什麼事，我認為他們是跟不上進度。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111223